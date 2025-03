À suivre pour les années à venir : une grande promesse du football belge pourrait faire ses débuts professionnels à 17 ans...bien loin de la Pro League

Loïc Alvarez Fernandez (17 ans) a été prêté par Genk cet hiver. Son séjour à l'OFI Crète semble lui sourire.

Le prêt de Loïc Alvarez Fernandez en Grèce est passé assez inaperçu il y a quelques semaines. Il faut dire que le garçon ne figurait que dans les U18 du Racing et n'avait donc pas encore goûté au monde du football professionnel.

Cela semble vouloir changer en Crête. Et on ne vous parle pas de l'équipe U21 : Alvarez Fernandez a été repris dans le noyau A pour la première fois ce weekend.

Ce n'est pas contre n'importe qui : l'OFI Crête dispute en effet un match de gala contre l'Olympiacos, vainqueur de la Conférence League il y a un peu moins d'un an.

Un nom à surveiller

Loïc Alvarez Fernandez est un milieu offensif de 17 ans. Formé à Anderlecht dans un premier temps, il a ensuite rejoint l'académie de Genk en 2020, pendant qu'un certain Konstantinos Karetsas faisait le chemin inverse (pour revenir lui aussi dans le Limbourg un an plus tard).

Reste à savoir si Alvarez Fernandez reviendra à Genk. Les Grecs disposent d'une option d'achat. Notons également que le joueur est binational, il peut choisir de représenter l'Espagne. Pour l'heure, il a toujours évolué avec la Belgique, faisant actuellement partie de nos U17.