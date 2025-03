L'inquiétude est vive en Arabie Saoudite : Aleksandar Mitrovic emmené en urgence à l'hôpital

Depuis un an et demi, Aleksandar Mitrovic évolue en Arabie Saoudite. Al Hilal a misé gros sur lui, offrant pas moins de 52 millions à Fulham. L'attaquant serbe n'a pas déçu avec 61 buts en 68 matchs depuis son arrivée.

Cette saison encore, il en est à 13 buts en 14 matchs pour l'équipe pour Jorge Jesus. Mitro est en pleine bourre mais devra freiner la cadence dans les prochains jours.

Le média local Aiyadhiah rapporte en effet que l'ancien Anderlechtois a été admis en urgence à l'hôpital après que les médecins lui aient découvert une accélération du rythme cardiaque.

🔵 Mitrovic has been in the hospital since dawn due to physical stress 🏥



Doctors have recommended complete rest after diagnosing an accelerated heart rate

