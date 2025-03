🎥 Lucas Stassin marque encore, Will Still fait taire le Velodrome : un weekend sous pression en Ligue 1

Saint-Etienne a partag√© au Havre (1-1), avec un but de Lucas Stassin. De son c√īt√©, Will Still s'est offert une soir√©e pleine d'√©motion √† Marseille.

Alors que Saint-Etienne n'en finit plus d'enchaîner les déceptions, Lucas Stassin garde la forme. Hier, les Verts se déplaçaient au Havre, un match crucial puisque les Havrais occupaient la place de barragiste, avec un point de plus. En cas de victoire, l'ASSE serait sortie de la zone rouge, en doublant également Reims.

Tout a parfaitement débuté pour les Stéphanois avec l'ouverture du score de Stassin après dix minutes. Le Belge de 20 ans s'est montré plus prompt que son défenseur pour pousser la balle au fond au second poteau, son sixième but en Ligue 1 depuis le mois de décembre.

Mais Saint-Etienne n'a pas conservé son avantage jusqu'au bout. Les Verts ont subi la suite de leur rencontre et ont craqué juste avant la mi-temps, avec une égalisation signée Abdoulaye Touré. 1-1, score final, statu quo au classement, l'ASSE reste relégable.

Lens au bout du suspense

De son côté, Will Still est passé par toutes les émotions avec Lens. L'entraîneur belgo-anglais était attendu au tournant après les quatre défaites de rang de son équipe. Et ce n'était pas le déplacement à Marseille qui semblait le plus simple à négocier pour inverser la tendance.

De fait, l'OM a outrageusement dominé : Lens n'a tiré que trois fois sur la rencontre et ne s'est assuré que 24% de possession de balle. Mais cela a suffi pour gagner ! Les Nordistes ont réalisé un petit hold-up avec le but de Neil El Aynaoui dans le temps additionnel pour climatiser le Velodrome.