Le RFC Liège en a fait voir de toutes les couleurs à la RAAL mais reste pénalisé par le gros manquement du noyau : "Il n'y a pas à se cacher là-dessus"

Le RFC Liège a livré un match référence contre la RAAL. Les Sang et Marine ont surtout fait mal en première mi-temps.

Avec dix tirs au but, dont cinq cadrés, le RFC Liège a mis la RAAL sous pression en première mi-temps. Les Loups s'en sont sortis grâce aux parades de leur gardien Marcus Peano et via un magnifique coup franc de Maxime Pau pour égaliser en fin de premier acte.

Malgré cette égalisation, Gaëtan Englebert se montre très satisfait de la prestation de ses hommes : "Nous avons sans doute livré une de nos meilleures premières mi-temps, face à un adversaire de ce calibre", déclare l'entraîneur à La Dernière Heure.

Où en serait l'équipe avec un vrai buteur ?

Le RFC Liège méritait mieux mais se retrouve confronté à ses limites : "Il s'agit d'une question de qualité de groupe aussi. Il n'y a pas à se cacher là-dessus. Nous n'avons pas d'attaquant pur qui marque des buts".

Avec ses moyens, le Club vit tout de même une belle fin de saison, bien installé à la huitième place : "Depuis le début de saison, les buts viennent de tout le monde. Mais il est vrai que ce réalisme est le petit quelque chose qui nous manque pour être à une meilleure position au classement", conclut Englebert.

Avec sept buts chacun, Ryan Merlen et Flavio Da Silva se partagent le titre de meilleur buteur, Zakaria Atteri et Mohamed Mouhli suivent avec quatre réalisations.