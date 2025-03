"Même Radja Nainggolan a dit à l'arbitre qu'il y avait eu contact" : le RWDM interloqué par l'exclusion de Mickaël Biron pour simulation

Le RWDM s'est imposé 1-0 contre Lokeren-Temse. Mais la deuxième carte jaune de Mickaël Biron fait débat au Stade Machtens.

Le RWDM a réalisé une opération en or en prenant la tête de la D1B grâce à sa victoire contre Lokeren, couplée à la défaite surprise de Zulte Waregem contre Lommel. Les Bruxellois déplorent pourtant l'arbitrage de Tim De Keyzer.

Il faut dire que ce n'est pas tous les weekends qu'un joueur se fait exclure pour deux simulations. C'est ce que Mickaël Biron a vécu hier, après avoir pourtant inscrit le seul but du match à la demi-heure. Son exclusion aurait pu coûter cher à l'équipe.

D'autant que l'attaquant martiniquais conteste avoir simulé sur la deuxième phase : "Même Radja Nainggolan a dit à l'arbitre qu'il y avait eu contact, mais en vain", regrette-t-il, interrogé par Het Nieuwsblad.

Une sanction trop sévère ?

Yannick Ferrera était tout aussi contrarié : "Ce n'est pas une faute du joueur de Lokeren, mais ce n'est pas non plus un plongeon ou une simulation, car il y a bel et bien un contact".

Mais l'entraîneur du RWDM est rapidement passé à autre chose : "À ce stade, il n’est plus temps de s’attarder sur de telles questions. Nous regardons devant nous et essayons de penser à ce que nous emporterons avec nous pour les matchs restants". Vendredi prochain, les Molenbeekois défendront leur première place à Beveren.