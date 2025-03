"Il a fait des choses dans le passé que je ne ferais jamais, et vice-versa" : Loïc Lapoussin et Didier Lamkel Zé sont-ils vraiment des enfants terribles ?

Saint-Trond s'est montré très actif lors du mercato hivernal pour remonter la pente. Les arrivées de Loïc Lapoussin et Didier Lamkel Zé ont fait du bien au groupe.

Certains ont parlé de mercato risqué en voyant Loïc Lapoussin et Didier Lamkel Zé réunis dans une équipe qui lutte pour ne pas descendre. Mais pour l'heure, le pari est réussi : même si les joueurs ont leur caractère, ils apportent un plus à l'équipe, qui pourrait encore éviter les Playdowns en cas de victoire à Louvain.

Dans une interview accordée à La Dernière Heure, Lapoussin revient sur son arrivée et celle de Didier Lamkel Zé, regrettant l'image d'enfant terrible qui leur colle à la peau. "Didier est assez drôle. Il le dit simplement quand il n’est pas d’accord avec quelque chose", nuance le Malgache.

Lapoussin et Lamkel Zé se comprennent bien

"Je me retrouve un peu en lui, mais il a fait des choses dans le passé que je ne ferais jamais, et vice-versa. C'est un très bon garçon et il n'est pas aussi fou que les gens le disent", poursuit Lapoussin.

L'ancien Unioniste veut se racheter une conduite : "Petit à petit, je vais me construire une bonne réputation. J'ai tourné le bouton mentalement. Vous verrez qu’aucune autre histoire ne sortira. Une fois que les gens se rendront compte qu’il n’y a pas de problèmes avec Lapoussin et Lamkel Zé au STVV, ils se rendront compte que nous ne sommes pas de mauvaises personnes.

Grâce à ses qualités de people management, Felice Mazzu a lui aussi contribué à la bonne intégration des deux joueurs dans le groupe. Il avait par exemple déjà travaillé avec Loïc Lapoussin au Parc Duden et n'a pas son pareil pour cerner les différentes personnalités du vestiaire et adapter son discours.