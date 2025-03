Le plan de Nicky Hayen échoue avant le match contre Aston Villa en Ligue des Champions

Le Club de Bruges a une fois de plus affirmé sa domination lors du derby de la ville face au Cercle de Bruges. Mais Nicky Hayen n'est pas satisfait à 100 % !

Avec une première mi-temps particulièrement efficace, similaire à celle de son déplacement à l'Atalanta, le Club de Bruges est rentré aux vestiaires avec une avance confortable de 0-3 contre le Cercle. En seconde période, les Blauw en Zwart ont concédé un but, mais se sont imposés 1-3.

De son côté, Nicky Hayen avait prévu de ménager certains joueurs en vue du match retour de Ligue des Champions contre Aston Villa mercredi. Le Club devra tenter de renverser le déficit de 1-3 concédé à l'aller.

Onyedika est resté aux vestiaires et a été remplacé par Vetlesen, tandis que Romero et Skoras ont eu droit à une demi-heure de jeu accordée par Hayen. Siquet et Nilsson ont quant à eux disputé une vingtaine de minutes. Mais malgré ses efforts, le Club de Bruges n'a pas réussi à marquer après la pause, même si Siquet et Nilsson ont été proches d'inscrire le 1-4.

Ainsi, le plan de Nicky Hayen n’a pas porté ses fruits : "Pour les garçons qui sont rentrés, cela aurait été bénéfique pour leur confiance s'ils avaient pu marquer. J'espérais vraiment qu'ils puissent en profiter. Cela aurait pu leur donner un coup de pouce personnel."

Pour se qualifier pour les quarts de finale de la Ligue des Champions, le Club de Bruges aura besoin de plus que son onze. Un remplaçant en pleine confiance aurait été un atout précieux pour assurer la qualification. Mais cela ne sera pas le cas cette fois-ci !