Un ancien cadre de la génération dorée attend un geste de Thibaut Courtois : "Je trouverais intelligent qu'il fasse ça de lui-même"

Thibaut Courtois s'apprête à faire son retour chez les Diables Rouges, mais la situation suscite des questions quant aux éventuelles tensions au sein du groupe. Comment sera l'ambiance dans le vestiaire ?

Que les propos de Koen Casteels sur la division du groupe quant au retour de Thibaut Courtois soient fondés ou non, ils ont le mérite de souligner les questions à se poser pour que la réintégration de Courtois se passe au mieux.

Frank Boeckx estime que le portier du Real Madrid n'a pas à présenter ses excuses : "Tout le monde attend des excuses de Thibaut, mais je ne pense pas qu'elles viendront. À qui devrait-il dire 'désolé' ? Beaucoup de joueurs ne savent même pas ce qui s'est réellement passé", déclare-t-il dans Het Laatste Nieuws.

Quelle attitude adopter ?

Marc Degryse pointe également la responsabilité de l'Union belge de football. "La fédération doit prendre l'initiative. Ils ne peuvent pas se voiler la face et agir comme s'il ne s'était rien passé". Il propose d'organiser une discussion de groupe où chacun peut exprimer son opinion : "Mettez tout le monde dans une grande pièce et demandez : 'Est-ce que certains ont un problème avec le retour de Thibaut ?' Si personne ne lève la main, alors il faudra garder le silence par la suite".

"La discussion ne doit pas durer une heure, hein. Dix minutes et c'est réglé. Si certains se sentent lésés, alors résolvez cela. Un peu de compromis, cela devrait être possible, non ?", poursuit Degryse.

Toby Alderweireld va plus loin et estime qu'il serait judicieux que Courtois prenne lui-même l'initiative. "Je trouverais intelligent que Thibaut dise quelque chose lui-même. Dire simplement au groupe : 'Je pense que j'avais raison, mais ma réaction après n'était pas correcte. Désolé pour cela. J'ai commis une erreur'. Rester silencieux, ne rien dire, cela ne me semble pas être une bonne idée", conclut Alderweireld, qui a bien connu le franc-parler de Courtois.