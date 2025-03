Courtois de retour, Raskin et Mokio parmi trois nouveaux venus : la première sélection de Rudi Garcia est tombée !

Voilà plusieurs semaines que le football belge s'impatientait de connaître les premiers noms retenus par Rudi Garcia. Notre sélectionneur a tranché pour sa liste inaugurale.

L'effervescence était grande à Tubize pour la première échéance de Rudi Garcia à la tête des Diables Rouges, à savoir sa première sélection. L'entraîneur français a mis fin au suspense en révélant les 26 noms retenus.

Comme prévu, Thibaut Courtois signe son grand retour en équipe nationale. Le gardien du Real Madrid profite du départ de Domenico Tedesdo, à lui maintenant de bien gérer ses retrouvailles avec le groupe. Koen Casteels ayant pris sa retraite internationale, Matz Sels, Senne Lammens et Maarten Vandevoordt sont les trois autres gardiens du noyau.

Mechele et Vanaken de retour

Comme Courtois, les autres cadors du noyau que sont Kevin De Bruyne et Romelu Lukaku sont eux aussi de la partie. Garcia marque son entrée par certains choix forts. En défense, Koni De Winter est rappelé dans le noyau, tout comme Brandon Mechele. Notons qu'Arthur Theate, blessé avec Francfort, est bien repris.

C'est au milieu que le renouvellement est le plus frappant avec les sélections de Bryan Heynen, Nicolas Raskin et Jorthy Mokio, qui n'avaient encore jamais été appelés. Alexis Saelemaekers et Hans Vanaken effectuent quant à eux leur retour. Par contre, pas d'Axel Witsel dans le groupe.

La Belgique affrontera l'Ukraine à Murcie jeudi prochain dans le cadre des barrages de Ligue des Nations, le retour aura lieu le dimanche 20 mars.