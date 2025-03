Le rêve d'un grand transfert pour Kokubo : "C'est à moi de me mettre en valeur"

Saint-Trond affrontera OH Louvain ce dimanche dans un match décisif pour le maintien en D1A. Portés par deux victoires consécutives et les performances solides de leur gardien Léo Kokubo, les Kanaries abordent cette rencontre avec un regain de confiance.

Léo Kokubo a démarré la saison avec quelques hésitations, mais le gardien japonais du Saint-Trond se sent désormais de plus en plus à l’aise entre les poteaux. "En tant qu’équipe, nous avons encaissé trop de buts, mais globalement, je suis content." a-t-il confié à Het Belang van Limburg.

Malgré ce début de saison compliqué, le portier n’a pas prêté attention aux critiques. "Je n’ai pratiquement rien entendu de ces critiques. De toute façon, je ne m’en préoccupe pas. Je me concentre uniquement sur moi-même, pas sur ce que les autres disent." a-t-il ajouté avec une sérénité remarquable.

Un rêve de transfert à l’horizon ?

Pour Kokubo, cette saison est cruciale, non seulement pour maintenir Saint-Trond en première division, mais aussi pour attirer l’attention des grands clubs. Le gardien japonais rêve d’un transfert vers une ligue plus compétitive, citant notamment la Premier League et le championnat portugais comme destinations idéales.

"J’ai pu goûter à l’ambiance des grands matchs avec Benfica, contre le Sporting Portugal et Porto, c’était unique. Maintenant, c’est à moi de me mettre en valeur avec mon équipe." a-t-il conclu, déterminé à saisir sa chance.

Un match décisif contre Louvain

Le prochain match contre Louvain est capital. Une victoire rapprocherait le club du maintien, mais un résultat moins favorable rendrait la situation plus incertaine, dépendant alors des autres équipes. Kokubo et ses coéquipiers savent que chaque point compte dans cette course pour rester en D1A.