Le stress de la descente maintenant évacué, le RFC Liège veut se donner le droit de rêver : "On peut jouer de manière plus libérée et viser plus haut"

Après un début de saison difficile, le RFC Liège a repris le cap et se trouve désormais dans le bas de la colonne de gauche, à quelques longueurs seulement du top 6 et du tour final. Les Sang & Marine veulent se donner le droit de rêver.

Pour sa deuxième saison en Challenger Pro League, le RFC Liège est plus ou moins dans les mêmes temps de passage à cinq journées de la fin du championnat, mais n'a pas vraiment connu la même saison.

Pour son retour dans le monde professionnel, les Sang & Marine avaient été aidés par un Adriano Bertaccini en feu pour rapidement distancer le bas de tableau. Cette fois, le Matricule 4 s'est longtemps retrouvé dans la colonne de droite, mais il est désormais parvenu à en sortir et commence à titiller le sub-top du championnat.

Liège, huitième, peut encore croire au tour final parce que le Club NXT, sixième, ne peut pas monter. Les joueurs de Gaëtan Englebert devront donc reprendre quatre points au Lierse, et cela passera pas un succès à Lokeren, ce samedi soir. Une rencontre préfacée par Damien Mouchamps, en conférence de presse.

"Le maintien était l'objectif principal, on peut maintenant jouer de manière plus libérée. On doit à présent viser plus haut que notre position actuelle. On va aborder chaque rencontre dans le but de prendre les trois points et on verra où ça nous mène. Il reste quatre matchs, et peut-être le tour final. On va tout donner jusqu'au bout."

D'un objectif de maintien, le RFC Liège pourrait-il jouer les trouble-fêtes et se joindre au tour final ? Ce n'était pas l'idée de base, mais les Liégeois ne se refuseront évidemment rien.