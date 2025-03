Le programme européen exceptionnel de ce dimanche en football !

Et si on faisait le tour d'horizon des rencontres qui se disputent ce dimanche en Europe ? Un programme exceptionnel est au rendez-vous ! Entre l'Italie, l'Angleterre, la France et l'Espagne, de beaux matchs attendent les fans de football.

Commençons par parler du derby de Londres entre Arsenal et Chelsea qui débutera à 14h30. Les Gunners, actuellement deuxièmes, tenteront de se rapprocher de Liverpool tandis que les Blues espèrent creuser l'écart sur leurs concurrents directs pour le top 4, synonyme de place en Ligue des Champions.



Après cette rencontre, un autre match intéressant se déroulera en Angleterre à 17h30. Ce n'est rien de moins que la finale de la Coupe de la Ligue anglaise. Liverpool affrontera Newcastle à Wembley. Un match que les observateurs du football anglais ne pourraient manquer sous aucun prétexte.

Une soirée exceptionnelle

Pour la soirée, il faudra faire un choix, ou alors regarder les matchs sur plusieurs écrans, car ce ne sont pas moins de quatre grosses rencontres qui seront de la partie. La rencontre qui ouvrira le bal de la soirée à 20h00 sera un affrontement entre Leicester et Manchester United. Quatorzièmes au classement, les Mancuniens se doivent de s'imposer face à Leicester, en grande difficulté, et qui doit absolument prendre des points pour espérer sortir de la zone rouge. Les Foxes sont actuellement à 9 points de la dernière place non relégable.

À 20h45, deux grosses affiches débuteront. D'abord, évoquons le Classique entre le PSG et Marseille. Avec 16 points d'avance, les Parisiens sont en bonne voie pour remporter le titre, mais rivalité oblige, les Marseillais se devront de s'imposer pour certes se rapprocher des tenants du titre, mais surtout pour consolider leur deuxième place. Côté parisien, c'est avec le plein de confiance suite à une qualification en quarts de finale de la Ligue des Champions que cette rencontre sera abordée.



L'autre affiche à la même heure sera un duel entre l'Atalanta et l'Inter Milan. Un duel très intéressant dans la course au titre en Serie A ! Seuls 3 points séparent les deux équipes, le club milanais étant premier et les joueurs de Bergame, troisièmes.

Le dernier gros match de la soirée en Europe sera évidemment le choc entre l'Atlético Madrid et le FC Barcelone. Le coup d'envoi sera donné à 21h00. En cas de victoire, le FC Barcelone pourrait revenir à hauteur du Real Madrid au classement, avec un match en moins, tandis que l'Atlético pourrait également dépasser le Barça (un match de plus que Barcelone) et revenir à un point du Real.