Hans Vanaken lance un avertissement à Genk :"Beaucoup de choses sont encore possibles"

Après une victoire convaincante 4-2 face à Charleroi, Hans Vanaken, capitaine du Club de Bruges a exprimé sa satisfaction tout en lançant un avertissement à Genk.

Après la victoire du Club de Bruges 4-2 contre Charleroi, Hans Vanaken s'est montré satisfait du résultat et de la performance de son équipe. Le capitaine brugeois a insisté sur le fait que son équipe méritait les trois points et a souligné l’importance de bien finir avant la trêve internationale.

"Je pense que nous méritions de gagner ce match. Nous avons bien commencé et grâce à notre pressing haut, nous avons marqué le 1-0 très tôt. Nous n'avons ensuite pas réussi à augmenter davantage le score." a déclaré Vanaken via les canaux officiels du club. Un léger manque d’efficacité qui aurait pu coûter cher, mais Bruges a su rester solide face à une équipe de Charleroi toujours dangereuse.

Le capitaine du Club de Bruges s'attendait à une rencontre difficile : "Charleroi est une bonne équipe de football qui a des joueurs avec une grande qualité technique." a-t-il expliqué.

Avec cette victoire, le Club aborde les Play-Offs Champions avec confiance. "C'est une bonne façon de terminer la compétition et d'aborder la trêve internationale avec un bon sentiment. " a ajouté Vanaken. La phase décisive du championnat approche, et l’équipe devra être prête à enchaîner les performances dès la reprise.

Vanaken sait que la route sera encore longue et incertaine. "Les Play-Offs Champions débuteront dans quelques semaines et ce sera une nouvelle compétition. Il faut alors bien démarrer ces matchs, comme la saison dernière, et créer une nouvelle dynamique. Bien sûr, l'écart avec Genk n'est pas mince, mais il faut rester positif. Beaucoup de choses sont encore possibles." a-t-il conclu.