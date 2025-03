Même en ratant les Champions Play-offs, Ivan Leko a réussi son pari au Standard : "C'est pour ça que les supporters l'aiment autant"

Cela ne faisait plus aucun doute depuis une semaine, le Standard jouera bien les Europe Play-offs. Les Rouches vont entamer cette mini-compétition en pôle position, avec l'espoir de décrocher un ticket européen inespéré il y a quelques mois.

Après son partage accroché face à l'Antwerp lors de la dernière journée de la phase classique, le Standard va entamer les Europe Play-Offs en pôle position. Une satisfaction quand on regarde la situation du début de saison en Cité Ardente.

"Après le match, le coach a fait un discours assez simple, où il a dit qu'il était fier du groupe et des joueurs. Si on avait dit que le Standard terminerait septième en début de saison, tout le monde aurait signé sans y croire", a témoigné l'entraîneur adjoint d'Ivan Leko, Jérémy Taravel, sur le plateau de "Dans le Vestiaire".

"On a réussi à le faire, on a même cru pouvoir jouer les Champions Play-offs. C'est aussi pour ça qu'on a un petit goût d'amertume, le coach en a aussi parlé dans le vestiaire. Il a dit 'je sais que vous avez une petite déception, mais bravo pour ce que vous avez fait'.

Le Standard n'a pas assez marqué pour jouer le top 6

Oui, il a clairement manqué un petit quelque chose à ce Standard pour accrocher davantage les cadors du championnat. De l'efficacité et du poids offensif, probablement. 22 buts inscrits en 30 matchs, ce n'était tout simplement pas assez pour viser plus haut.

"En termes de ratio buts/points pris, on est peut-être l'une des meilleures équipes d'Europe. Il nous a donc sûrement manqué quelques buts supplémentaires pour accrocher le top 6. Le plus important, c'était surtout de retrouver l'identité du Standard, ce que le coach a réussi à faire. C'était ça l'objectif principal, en restant humbles et travailleurs, c'est pourquoi il est apprécié par les supporters. Personne ne nous attendait à cette position, et tant mieux."

"C'est aussi pour ça qu'il a donné des jours de congé. Pour, justement, reposer les têtes et se reposer physiquement pour attaquer ces Europe Play-offs du mieux possible." Malgré le discours tendancieux de Leko vendredi, le Standard fera bien tout ce qui est en son possible pour accrocher le ticket européen.