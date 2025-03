Un joli choc en ouverture : voici le calendrier complet des Champions' Play-offs !

Depuis dimanche, la phase classique de la Pro League est officiellement terminée. Après la trêve internationale, ce seront les play-offs qui débuteront. Le calendrier de ceux-ci vient d'être dévoilé.

Pour rappel, les Champions' Play-offs regroupent les six équipes classées dans le top 6 au terme de la phase classique. Les points sont ensuite divisés par deux et une course pour le titre est lancée.



L'équipe en tête du classement est actuellement Genk avec 34 points, suivie de Bruges qui compte 30 unités. Pour compléter le podium, c'est l'Union SG qui totalise 28 points. Les Unionistes sont suivis de près par les Mauves qui comptent 26 points. L'Antwerp et La Gantoise, avec tous deux 23 points, ferment le classement.

C'est un duel entre l'Union Saint-Gilloise et l'Antwerp qui ouvrira le bal le 29 mars à 20h45. Le lendemain, un Topper entre Bruges et Anderlecht sera au rendez-vous sur le coup de 13h30. La dernière rencontre de la première journée se déroulera le même jour à 18h30 entre le KRC Genk et La Gantoise.



Deux face-à-face entre les Unionistes et les Blauw en Zwart s'enchaîneront, car un match aller se jouera lors de la cinquième journée et un retour seulement trois jours plus tard. Le champion en titre et le vainqueur de la phase classique s'affronteront pour la première fois le 13 avril. Le match retour entre les deux équipes se disputera à Genk le 11 mai lors de la huitième journée. Genk et l'Union SG s'affronteront lors de la quatrième, le 20 avril (Jan Breydel), et septième journée, le 3 mai (Cegeka Arena).

Le calendrier complet

Jour de match 1

29/03 - 20:45 : Union SG vs Antwerp

vs 30/03 - 13:30 : Bruges vs Anderlecht

vs 30/03 - 18:30 : Genk vs La Gantoise

Jour de match 2

05/04 - 20:45 : La Gantoise vs Union SG

vs 06/04 - 13:30 : Antwerp vs Bruges

vs 06/04 - 18:30 : Anderlecht vs Genk

Jour de match 3

12/04 - 20:45 : Union SG vs Anderlecht

vs 13/04 - 13:30 : Antwerp vs La Gantoise

vs 13/04 - 18:30 : Bruges vs Genk

Jour de match 4

20/04 - 13:30 : Anderlecht vs Antwerp

vs 20/04 - 16:00 : Genk vs Union SG

vs 20/04 - 18:30 : La Gantoise vs Bruges

Jour de match 5

23/04 - 20:30 : Anderlecht vs La Gantoise

vs 23/04 - 20:30 : Antwerp vs Genk

vs 24/04 - 20:30 : Bruges vs Union SG

Jour de match 6

27/04 - 13:30 : La Gantoise vs Anderlecht

vs 27/04 - 16:00 : KRC Genk vs Antwerp

vs 27/04 - 18:30 : Union SG vs Bruges

Jour de match 7

01/05 - 13:30 : Antwerp vs Anderlecht

vs 01/05 - 16:00 : Bruges vs La Gantoise

vs 03/05 - 20:45 : Union SG vs Genk

Jour de match 8

10/05 - 20:45 : Anderlecht vs Union

vs 11/05 - 13:30 : La Gantoise vs Antwerp

vs 11/05 - 18:30 : Genk vs Bruges

Jour de match 9

17/05 - 20:45 : Antwerp vs Union SG

vs 18/05 - 13:30 : Anderlecht vs Bruges

vs 18/05 - 18:30 : La Gantoise vs Genk

Jour de match 10