📷 Le nouveau look étonnant de Lucas Stassin fait parler

Lucas Stassin est en très grande forme avec Saint-Etienne. Depuis quelques mois et l'arrivée du nouvel entraîneur des Verts, Eirik Horneland, le buteur belge empile les buts. Avec son doublé du week-end dernier contre Montpellier, il compte 5 buts lors des 4 derniers matchs.

Et à force d'être tellement en vue sur le terrain, Stassin attire naturellement les regards en-dehors également. Résultat : sa nouvelle... coupe de cheveux a particulièrement été commentée sur les réseaux sociaux.

L'ancien de Westerlo et d'Anderlecht s'est en effet présenté cette semaine à l'entraînement avec... des tresses. Un look particulier, sur lequel nous n'exprimerons aucun jugement stylistique.

👀 Lucas Stassin going with braids, what do you think of his new look?#ASSE 💚 pic.twitter.com/pQNTexOlzF