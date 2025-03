C'est reparti comme en 2024 : les notes des Diables Rouges après le bouillon pris face à l'Ukraine

On aurait aimé ne pas avoir à le faire, mais c'est inévitable : les Diables Rouges commencent l'ère Garcia et l'année 2025 sur un mauvais bulletin de notes. Seuls quelques uns échappent à l'échec.

Courtois (6)

Il a commencé par rassurer, puis ses interventions ont commencé à se faire un peu moins impériales. Impuissant sur les buts, il n'aurait probablement pas pu mieux faire.

De Cuyper (4,5)

Inexistant offensivement, il ne passait pas vraiment un match compliqué derrière jusqu'à ce que les lumières s'éteignent après le 1-1. Tout le danger sera ensuite venu de son dos.

Mechele (4)

Rien à signaler jusqu'à ce qu'il se fasse avoir dans le dos sur le 2-1 ukrainien. Puis, comme toute l'équipe, il a pris le bouillon face aux appels et combinaisons adverses. Insuffisant.

De Winter (4,5)

On pourra débattre de qui entre lui et Leandro Trossard est le plus à blâmer sur le but ukrainien, mais le fait est que son contrôle est assez catastrophique aussi. Triste, car jusque là, il était impérial. On aura envie de le revoir dans un meilleur contexte...

Meunier (5)

Un apport offensif limité, mais derrière, il est resté assez correct. Le danger venait systématiquement de l'autre flanc.

Debast (3)

Au moins, on sait que le futur au poste de 6, ce n'est pas lui. Une perte de balle catastrophique dès l'entame du match, aucun coffre et aucun volume par la suite : insuffisant à ce niveau quand il s'agit d'amener de l'impact.

Tielemans (4)

Quand il s'agissait de contrôler le jeu, ses passes sans risque et son calme ont fait beaucoup de bien en première mi-temps. Mais dès qu'il s'est agi de mettre du rythme, il a pris le bouillon comme tout le monde. Aucune passe dangereuse, aucune créativité, et de l'exaspération au fil du match.

De Bruyne (7)

Bien sûr, ce n'est plus le KDB de 2018. Il traîne visiblement les pieds, et paraissait cramé avec 10 minutes. Mais personne d'autre n'a une telle passe dans son répertoire, et Lukaku en a profité. Il aurait également pu inscrire un très joli but. Sorti avant la débandade.

Trossard (5)

Aligné en théorie à gauche, en réalité souvent dans un rôle libre, il a tricoté en vain sans amener de vrai danger. Trop peu de combinaisons réussies avec Lukaku, et trop peu d'inspiration. Et surtout : quelle passe pourrie à Koni De Winter, qui met à terre le match des Diables.

De Ketelaere (5)

Une tendance à en faire trop, comme s'il voulait prouver qu'il méritait sa place. Mais ce flanc droit ne lui convient décidément pas, et malgré quelques jolis gestes, il n'aura pas encore montré grand chose. Sorti dans l'anonymat.

Lukaku (6)

Un but à la Lukaku, et globalement 45 premières minutes bien plus déterminées que tout son Euro. Il a par la suite été totalement sevré de ballons et n'a plus rien amené une fois l'équipe sous l'eau.

(remplaçants : Lukebakio 3 ; Vanaken 4 ; Raskin 5 ; Mokio / )