Comment Cameron Puertas a-t-il pu rester sur le banc de l'Union pendant un an et demi ? Karel Geraerts s'explique

Cameron Puertas restera à jamais comme l'un des chouchous du Parc Duden. Il n'a pourtant pas eu facile à son arrivée.

Arrivé pour un peu plus d'un million, revendu pour 15 fois ce prix : l'Union Saint-Gilloise avait encore eu le nez fin en allant chercher Cameron Puertas dans le championnat suisse. Mais au début, les doutes étaient bien là vu son peu de temps de jeu. Il lui a d'abord été difficile d'arriver dans une équipe en pleine bourre sous Felice Mazzu, Karel Geraerts ne lui a pas non plus ouvert les portes de son onze de base la saison suivante.

"Je ne suis pas du genre à tomber en dépression quand je ne joue pas. Juste, sous Karel Geraerts, je l’avoue, je n’étais pas dans mon assiette : il me disait qu’il avait confiance en moi… mais je voyais bien le maigre temps de jeu que j’obtenais le week-end. Je ne montais du banc que quand on était mené, pour forcer la décision, jamais quand on menait", avait d'ailleurs regretté Puertas.

La concurrence comme seule explication

De passage dans Footb'All-Time, Karel Geraerts est revenu sur cette situation : "Cela voulait tout dire de la concurrence qui régnait. J'avais aussi Senne Lynen, Teddy Teuma et Lazare Amani à leur meilleur niveau", rappelle-t-il.

"C'était vraiment magnifique. Comme entraîneur, tu n'as pas juste besoin de onze joueurs, tu as besoin de plus. Et je dois dire que Cameron, c'était vraiment la qualité supérieure. Mais il avait la malchance d'avoir des concurrents qui performaient aussi bien", poursuit Geraerts.

L'ancien entraîneur saint-gillois avait l'embarras du choix : "Quand Puertas rentrait, il marquait souvent, ça montrait qu'il avait beaucoup de qualité et qu'il se donnait pour l'équipe. Il était aussi très populaire dans le vestiaire. Oui, c'est dommage de ne pas l'avoir aligné comme titulaire, il le méritait à 100%. Mais comme entraîneur, il faut faire des choix".