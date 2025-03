Le Maroc prend-il un risque avec Chemsdine Talbi ? Blessé au Club de Bruges, mais prêt à tout pour faire ses débuts

Cela ne fait que quelques jours que Chemsdine Talbi a rejoint l'équipe nationale marocaine, et il rayonne déjà. Il a été appelé pour les prochains matchs de qualification à la Coupe du monde.

Son enthousiasme est immense, même s’il n’arrive avec inquiétude dans le camp des Lions de l’Atlas. Au Club de Bruges, Chemsdine Talbi a manqué le match contre Charleroi ce week-end en raison d’une légère surcharge aux adducteurs.

L’entraîneur Nicky Hayen l’a laissé de côté par précaution, mais cela n’a pas empêché le joueur de 19 ans de rejoindre l’équipe nationale. "C’est un rêve qui se réalise." a-t-il déclaré sur les réseaux sociaux du Maroc.

L'ailier a impressionné ces dernières semaines à Bruges. Sa performance contre l’Atalanta en Ligue des champions est encore fraîche dans les mémoires et a démontré son potentiel au plus haut niveau. Que le sélectionneur marocain Walid Regragui l’ait immédiatement appelé n’a donc pas été une surprise. Reste à savoir s’il obtiendra du temps de jeu.

Vendredi, le Maroc affrontera le Niger à l’extérieur, suivi d’un match à domicile contre la Tanzanie mardi. La question est de savoir si Regragui prendra des risques avec la légère blessure de Talbi ou s’il donnera immédiatement sa chance au jeune attaquant. "J’apprends chaque jour et j’essaie de m’intégrer pas à pas dans ce groupe." a déclaré Talbi.

Pour le joueur lui-même, le choix du Maroc est un choix sans regret. "Je veux rendre les Marocains fiers et remporter autant de titres que possible." a-t-il affirmé avec ambition. Son intégration dans le groupe se déroule sans accroc, et l’ambiance au sein de l’équipe ne fait qu’accroître sa motivation. "C’est un honneur d’être ici parmi autant de grands joueurs."