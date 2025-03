Le KRC Genk récupère une arme offensive juste avant les Play-offs !

Bonne nouvelle au Racing Genk. Yira Sor est fit et prêt à jouer un rôle dans les Playoffs.

Après des mois d'absence pour cause de blessure, Yira Sor (24 ans) est à nouveau prêt à jouer un rôle au Racing Genk. L'ailier nigérian s'était déchiré les adducteurs en novembre ; après un bref retour, il avait rechuté en décembre et n'était plus réapparu jusqu'à la dernière journée de phase classique.

Contre l'Union, Sor est monté au jeu pour une petite minute. Mais pour le début des Play-offs, l'ailier sera prêt à jouer un vrai rôle dans la course au titre du Racing Genk. Avant sa blessure, il avait inscrit un but et surtout délivré 4 passes décisives, en étant titularisé à 5 reprises.

Het Belang van Limburg rapporte que Yira Sor a fait partie des Genkois les plus dangereux lors du match d'entraînement disputé par le Racing face à Helmond Sport. Le Nigérian était titulaire, et a notamment heurté la barre transversale.

Genk n'est pas parvenu à battre Helmond Sport, partageant l'enjeu (0-0) dans un match pourtant dominé, précise le média limbourgeois. Thorsten Fink n'était pour l'occasion pas sur le banc, malade et remplacé par son adjoint Sebastian Hahn.

Le KRC Genk commencera ses Play-offs le dimanche 30 mars par la réception de La Gantoise. Les leaders comptent 4 points d'avance sur le FC Bruges et 6 points d'avance sur l'Union Saint-Gilloise.