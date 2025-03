Romelu Lukaku parmi les légendes du football mondial : Big Rom' a encore frappé contre l'Ukraine, qui d'autre que Messi et Ronaldo lui résistera ?

Buteur ce jeudi soir contre l'Ukraine, Romelu Lukaku a inscrit son 86e but avec l'équipe nationale belge. Il est devenu le sixième meilleur buteur de l'histoire des sélections.

Tout avait pourtant bien démarré pour la Belgique contre l'Ukraine, ce jeudi soir. Même si la première période n'a pas été de toute beauté, les Diables menaient au repos, grâce à un but de Romelu Lukaku.

Le meilleur buteur de l'histoire des Diables Rouges a inscrit son 86e but en sélection. Une performance hors du commun, qui lui a permis de grappiller une place au classement des meilleurs buteurs de l'histoire des équipes nationales.

Lukaku parmi les légendes

L'attaquant du Napoli se trouve derrière des murailles difficilement franchissables : Cristiano Ronaldo (135 buts) et Lionel Messi (112 buts) occupent les deux premières places, devant trois joueurs issus des compétitions asiatiques.

Big Rom' se trouve encore derrière le retraité malaisien Mokhtar Dahari (89 buts), le quadragénaire indien Sunil Chhetri (95 buts et encore buteur cette semaine pour son retour en sélection, un an après avoir pris sa retraite internationale) et l'Iranien Ali Daei (retraité lui aussi), auteur de 108 buts.

Alors que le top 5 est composé de deux des plus grandes légendes de l'histoire du football et d'attaquants issus des sélections asiatiques qui occupent les places suivantes, Romelu Lukaku s'impose décidément comme l'un des meilleurs buteurs de l'histoire des sélections nationales. D'ici à la fin de sa carrière, Lukaku pourrait encore dépasser tout le monde... sauf Messi et Ronaldo, probablement.