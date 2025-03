"Un niveau digne de la Ligue B" : un ancien Diable Rouge fustige la Belgique après sa défaite face à l'Ukraine

La défaite 1-3 de la Belgique face à l'Ukraine en Ligue des Nations n'a pas laissé Franky Van der Elst indifférent. L'ancien international belge a vivement critiqué la prestation des Diables Rouges, pointant du doigt des erreurs collectives et individuelles.

La défaite 1-3 de la Belgique face à l’Ukraine en Ligue des Nations a suscité de vives réactions, notamment celle de Franky Van der Elst, ancien international belge et légende du Club de Bruges.

Dans les colonnes du Belang van Limburg, il n’a pas été tendre, qualifiant la performance des Diables Rouges de "niveau digne de la Ligue B". Van der Elst a pointé du doigt les lacunes collectives de l’équipe. "Collectivement, c’était en dessous du niveau." a-t-il déclaré.

Selon lui, même si Rudi Garcia, le nouveau sélectionneur cherche à instaurer un style de jeu différent de celui de son prédécesseur, les résultats ne suivent pas pour l’instant. "Je comprends qu’il veuille tenter quelque chose de nouveau, mais on ne peut pas vraiment dire que ce soit une réussite" a-t-il ajouté.

L’ancien milieu de terrain s’est également attardé sur un moment clé du match, impliquant le jeune défenseur Koni De Winter. "De Winter aurait dû mieux appréhender cette phase. Un ballon de merde, mais il aurait dû voir que l’Ukrainien était de nouveau là pour mettre la pression." a-t-il analysé.

Pour Van der Elst, une intervention plus rapide et plus précise aurait pu éviter le but. "Il aurait dû dévier le ballon de la tête immédiatement au lieu de le prendre de la poitrine. Le problème aurait alors été résolu."