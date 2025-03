📷 Le Diable Rouge qui monte : Lukebakio rivalise avec Courtois et De Bruyne

L'attaquant belge Dodi Lukebakio ne cesse de briller sous les couleurs du Séville FC. Sa valeur marchande, qui était de 12 millions d'euros, a grimpé à 20 millions pour atteindre un record de 25 millions d'euros.

Dodi Lukebakio a prouvé qu’il était un joueur clé pour le Séville FC. Avec plus de onze buts en 28 matchs, l’ailier belge a grandement contribué à la dixième place actuelle de son équipe en Liga.

Grâce à sa saison impressionnante, sa valeur marchande a presque doublé, passant de 12 à 25 millions d’euros. Une progression qui fait de lui le joueur belge le plus précieux de La Liga, aux côtés de Thibaut Courtois.

Avec cette nouvelle valeur, Lukebakio rejoint des noms connus comme Romelu Lukaku, Arthur Vermeeren et Malick Fofana dans le classement des Belges les plus côtés. Cependant, selon Transfermarkt, le titre de Belge le plus précieux revient toujours à Loïs Openda, estimé à 60 millions d’euros.

Alors que Dodi Lukebakio voit sa valeur s’envoler, la situation est moins réjouissante pour certains de ses compatriotes. Albert Sambi Lokonga, qui a perdu sa place de titulaire à Séville, a vu sa valeur marchande chuter de 12 à 9 millions d’euros.

Adnan Januzaj n’est pas épargné non plus, avec une légère baisse de 1,5 à 1,2 million d’euros. En revanche, Axel Witsel et Stanis Idumbo restent stables, avec une valeur inchangée de 2,5 millions d’euros chacun.