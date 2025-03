A-CAP voudrait garder la propriété de Sclessin : de quoi agacer les investisseurs ?

Le prix de vente du Standard de Liège serait bel et bien passé à 50 millions d'euros, à en croire nos confrères de Sudinfo. Mais alors, quels seraient les éléments présents dans cette contre-proposition des Américains ?

D’abord, A-CAP souhaiterait conserver l’Immobilière du Standard, en proposant de vendre uniquement le club pour 50 millions d’euros, tout en gardant la propriété du stade. Celui-ci serait alors mis en location, une option qui ne plairait pas à plusieurs investisseurs.

Trois candidats resteraient en lice pour le rachat du club. Il y aurait toujours une offre portée par des investisseurs européens soutenus par Lucien D’Onofrio, une autre proposition émanant d’Abu Dhabi via Paul-José Mpoku, et un fonds américain (avec des racines au Moyen-Orient), mais qui serait emmené par deux Liégeois (Frédéric Jacquet et Christophe Cortei) ainsi qu’un Français (Anouar Hassoune). Les offres auraient été ajustées, mais les investisseurs commenceraient malgré tout à s’agacer.

Les prêts

Lorsque le groupe américain 777 Partners avait racheté le Standard en 2022, un emprunt de 10 millions d’euros auprès d’une société basée à Londres aurait été contracté. L’objectif était de relancer la dynamique liégeoise, mais celle-ci n’aurait jamais véritablement redémarré. Ce prêt doit donc toujours être remboursé par le club.

Un autre prêt aurait été effectué par Bruno Venanzi pour financer le transfert d’Obbi Oulare afin d’être en règle pour l’obtention de la licence. Celui-ci n’aurait été remboursé qu’après de longues discussions judiciaires. Les futurs investisseurs ne devraient donc pas être totalement débarrassés des prêts, car en plus les Américains proposeraient deux prêts de deux ans au racheteur pour un montant proche de 20 millions d’euros, à rembourser avec un taux d’intérêt inférieur à 5 %.

Le nom du candidat retenu pour mener des négociations exclusives devrait être révélé prochainement. L’objectif est que l’identité de l’acquéreur soit connue courant avril.