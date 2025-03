Jusqu'à sept changements face à l'Ukraine ? Rudi Garcia déjà sous pression : "J'attends une réaction, maintenant"

Kevin De Bruyne et Rudi Garcia ont préfacé la rencontre de demain contre l'Ukraine. La défaite du match aller est évidemment encore dans toutes les têtes.

Rudi Garcia se sait attendu pour sa première rencontre sur le sol belge. Être relégué en Ligue B ferait mauvais genre pour son intronisation, notre sélectionneur met un point d'honneur à remonter les deux buts de retard hérités du match de jeudi.

"Notre première mi-temps a été plutôt bonne, nous avons eu le contrôle. Après la pause, nous avons perdu trop de duels et, après le but encaissé, nous n'avons pas réagi. J'attends une réaction, maintenant. Dimanche, c'est une finale pour nous", a-t-il déclaré en conférence de presse, dans des propos relayés par Het Nieuwsblad.

"Nous devons tirer les leçons de ces moments. Même après une erreur, nous devons être conscients que nous pouvons la rattraper collectivement. Car nous pouvons battre cette Ukraine. Mais bien sûr, nous devons éviter douze minutes de black-out à l'avenir", poursuit-il.

Les Diables nous doivent une revanche

Le onze de base devrait en conséquence être fort différent : La Dernière Heure annonce que Rudi Garcia pourrait effectuer jusqu'à sept changements avec notamment les titularisations attendues de Timothy Castagne, Nicolas Raskin, Hans Vanaken, Jeremy Doku ou Dodi Lukebakio.

Les cadres seront d'autant plus attendus pour garder une certaine cohérence : "Le rôle des leaders sera important. C'est aussi un rendez-vous important pour eux. Nous n'avons pas beaucoup de temps avant le match retour, mais cela devrait être suffisant pour apporter davantage, tant en défense qu'en attaque".

En parlant de cadre, Garcia a regardé Kevin De Bruyne. Même si son brassard reviendra à Romelu Lukaku, KDB n'a pas besoin d'être capitaine pour prendre ses responsabilités : "C'est bien de représenter son pays en tant que capitaine. Mais si ce n'est pas le cas, pas de problème. Mon rôle ne change pas. On a assez parlé de rien (sourires). Le sélectionneur a fait ses choix pour cette semaine, et c'est très bien. Il veut voir comment tout le monde se comporte dans le groupe et ensuite, il pourra prendre une décision si nécessaire.

De Bruyne a également défendu son entraîneur : "Ce n'est pas facile pour lui. Il n'a pas pu faire grand-chose tactiquement, car il n'a pas eu beaucoup de temps. Il a déjà donné des directives. Mais nous n'en avons pas fait assez. Cela va s'améliorer. L'entraîneur a besoin de temps".