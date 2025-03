L'Italie veut lancer une technologie révolutionnaire pour l'arbitrage

L'Italie souhaite tester une nouvelle technologie d'assistance vidéo pour l'arbitrage, le FVS, en complément du VAR.

L’Italie se positionne comme un pionnier dans l’évolution technologique de l’arbitrage avec le lancement du Football Video Support (FVS), une nouvelle forme d’assistance vidéo destinée à compléter le système actuel de VAR.

Selon Sky Sport, la Fédération italienne de football a officiellement demandé à la FIFA et à l’International Football Association Board (IFAB) l’autorisation de tester ce dispositif innovant. Les championnats de Serie C et de Serie A féminine serviront de terrain d’expérimentation, avec une possible extension à la Serie D si les résultats s’avèrent concluants.

Contrairement à ce que certains pourraient penser, le FVS ne remplacera pas la VAR. La FIFA a clairement indiqué qu’elle n’envisageait pas d’abandonner le système actuel. En revanche, le FVS pourrait devenir une alternative accessible pour les compétitions où les coûts du VAR sont trop élevés.

Cette technologie vise à démocratiser l’assistance vidéo, en offrant une solution plus légère et moins onéreuse, tout en maintenant un niveau de précision élevé.

À terme, si les tests sont probants, le FVS pourrait même devenir un outil complémentaire au VAR dans les grandes compétitions internationales. L’objectif est de renforcer l’équité et la justesse des décisions arbitrales, sans alourdir les coûts pour les ligues moins fortunées.