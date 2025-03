Un premier message envoyé aux Diables : la Belgique devra bien se méfier lors des qualifications à la Coupe du Monde

Alors que les Diables s'apprêtent à recevoir l'Ukraine pour espérer rester en divison A de la Ligue des Nations, les premières rencontres des éliminatoires de la Coupe du Monde ont déjà été disputées.

Durant cette trêve internationale du mois de mars, les nations ne devant plus disputer aucune rencontre de Ligue des Nations disputent déjà leurs premiers matchs de qualification pour la Coupe du Monde 2026.

C'est notamment le cas dans le groupe des Diables, où les quatre autres équipes se sont affrontées, ce samedi soir. Liechtenstein - Macédoine du Nord et Pays de Galles - Kazakhstan étaient au programme, pendant que la Belgique était donc "bye".

Dans un premier temps, la Macédoine du Nord s'est logiquement et largement imposée au Liechtenstein, 0-3. On note notamment la titularisation et le but du 0-2 pour le Trudonnaire Visar Musliu.

Le Pays de Galles et la Macédoine du Nord ont bien commencé

Dans l'autre rencontre, les Gallois se sont imposés 3-1 face au Kazakhstan grâce à des buts de Daniel James, Ben Davies et Rabbi Matondo, passé par le Cercle de Bruges.

Dans ces qualifications, la Belgique ira en Macédoine et recevra le Pays de Galles en juin, avant d'aller au Liechtenstein et de recevoir le Kazakhstan en septembre. Le premier de chaque groupe est qualifié, le deuxième jouera les barrages.

Pour les autres résultats, la Norvège s'est imposée en Moldavie (0-5), le Monténégro a battu Gibraltar (3-1), Israël a battu l'Estonie (2-1) et la République Tchèque s'est imposée sur un petit écart face aux Iles Féroés (2-1).