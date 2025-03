La troisième fois de son histoire seulement : un pays peu habitué à la Coupe du Monde vient de se qualifier pour l'édition 2026 !

Victorieuse 3-0 de la Nouvelle-Calédonie, la Nouvelle-Zélande s'est qualifiée ce matin pour la troisième phase finale de Coupe du Monde de son histoire.

Si les qualifications pour la Coupe du Monde 2026 viennent seulement de commencer en Europe (la Belgique, bye car engagée dans son barrage de Ligue des Nations, ne les commencera qu'en juin), certains pays commencent déjà à se qualifier sur d'autres continents.

Sur le continent océanien, qui ne distribue qu'un ticket qualificatif direct (l'Australie évolue dans la zone asiatique, mais le perdant du dernier tour peut encore espérer gagner son billet grâce à un barrage intercontinental), celles-ci ont même déjà commencé durant l'année 2024.

Plus d'un an plus tard, quatre pays étaient qualifiés pour le dernier tour qualificatif, se déroulant sous la forme d'un Final 4 : la Nouvelle-Calédonie, Tahiti, la Nouvelle-Zélande et les Fidji.

La Nouvelle-Zélande à la Coupe du Monde pour la première fois depuis 2010

Les demi-finales ont été sans appel (3-0 pour la Nouvelle-Calédonie contre Tahiti et 7-0 pour la Nouvelle-Zélande contre les Fidji), et les deux derniers pays se retrouvaient en finale (ce matin en Europe) pour une rencontre potentiellement historique, puisque jamais la Nouvelle-Calédonie n'a participé à une phase finale de Coupe du Monde.

L'outsider, donné à 38 contre 1 sur différents sites de paris, a longtemps résisté, jusqu'à l'heure de jeu, avant de craquer. La Nouvelle-Zélande a inscrit trois buts et s'est qualifiée pour la troisième phase finale de Coupe du Monde de son histoire, après 1982 et 2010. Elle n'a jamais passé le premier tour, mais n'avait pas été battue en Afrique du Sud, partageant à trois reprises contre le Paraguay, la Slovaquie et l'Italie.

La Nouvelle Zélande est devenu le cinquième pays qualifié pour la Coupe du Monde 2026, après les pays hôtes (Mexique, Canada, Etats-Unis) et le Japon, assuré de remporter son groupe asiatique devant l'Australie.