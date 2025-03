Nicolas Raskin vs Arne Engels : l'étonnante rivalité créée de toutes pièces par les supporters écossais

Nicolas Raskin va revenir en Ecosse auréolé d'un nouveau statut : celui d'international belge, auteur d'un splendide match ce dimanche. Cela ravira les supporters des Rangers... qui provoquent depuis quelques semaines ceux du Celtic à ce sujet !

Au moment des pronostics pour la première sélection de Rudi Garcia, deux noms étaient rarement prononcés ensemble : Arne Engels et Nicolas Raskin. Même dans un groupe de 26 joueurs, cela semblait assez difficile que les deux milieux de terrain évoluant en D1 écossaise soient repris, dans un rôle assez similaire.

C'est finalement Raskin qui a été privilégié par Garcia... au grand plaisir des supporters des Glasgow Rangers, qui s'embrouillent depuis plusieurs semaines avec ceux du Celtic concernant les deux milieux de terrain belges.

Après une superbe passe décisive de Raskin il y a quelques semaines, un supporter des Rangers lançait ainsi : "Le meilleur milieu de terrain belge en Ecosse ! Engels ne pourrait pas lacer les chaussures de Raskin". Un tweet parmi tant d'autres.

Is this Nico Raskin pass assist of the season?



If De Bruyne had done this it would be all over world media.



The best Belgian midfielder in Scotland, Engels couldn’t lace Raskin’s boots. pic.twitter.com/euDNpwh5gy — RidvanLoyal (@RidvanLoyal) March 8, 2025

Alors quand la sélection de Rudi Garcia a été dévoilée, cette "guéguerre" entre supporters des deux clubs rivaux s'est dévoilée aux yeux du public belge.

"Raskin sélectionné et pas la fraude Pengels" (un jeu de mots évoquant le nombre de penaltys transformé par Arne Engels) ; "Il doit y avoir une erreur, où est Engels ? J'entendais dire qu'il était de classe mondiale chaque fois qu'il réussissait une passe..." ; "Le meilleur milieu belge d'Ecosse est repris"... on en passe, toutes dans le même thème. De quoi faire rire les supporters belges : "C'est Highlander dans les commentaires", lit-on notamment...

C'est Highlander dans les commentaires, Raskin Engels il ne peut en rester qu'un ! — HighNoon 🇧🇪🇮🇹 (@HighNoon_Be) March 14, 2025

Bien sûr, le match exceptionnel du milieu des Rangers a rallumé le débat sur les réseaux sociaux, et les supporters des deux clubs de Glasgow rivalisent encore d'imagination pour affirmer qui d'Engels ou Raskin est le meilleur milieu de terrain belge de D1 écossaise...

Nico raskin doing a far better job for Belgium, than arne engels 🫡 https://t.co/FxC0MIqBal — Robert (@RangersRobert83) March 23, 2025

Mdr le débat écossais Engels-Raskin va être difficile pour les supporters du Celtic — ATLÉT🔱CO BELG🔱CA (@BelgicaAtletico) March 23, 2025

Translation - In 45 minutes, Raskin made a better impression on me than Engels or the useless Vranckx (who must never be called again). https://t.co/XZKxNzAWcb pic.twitter.com/DxVoKXNkk7 — Gary Mulraney (@GM_Analysis) March 23, 2025