Triste nouvelle : un joueur du PSV est atteint de tuberculose !

La tuberculose est une infection bactérienne qui touche principalement les poumons, mais peut aussi affecter d'autres organes. Cette dernière se transmet souvent par la toux ou les éternuements d'une personne infectée et peut être traitée avec des antibiotiques.

"L'un des joueurs du PSV a été diagnostiqué d'une tuberculose active. Le joueur en question se porte bien, compte tenu des circonstances. Bien que le risque de contamination supplémentaire soit faible, la situation est suivie de près selon les protocoles standard de la GGD," écrit le club néerlandais dans un communiqué.

"Le risque d'infection pour les personnes proches du patient est limité. À l'air libre, il n'y a de toute façon aucun risque d'infection," déclare le pneumologue Pascal Wielders.

L'identité du joueur n'a pas été divulguée. "Conformément à la législation sur la protection des données (AVG), le PSV n'est pas autorisé à divulguer des informations plus précises sur l'identité de l'intéressé."

Actieve tuberculose vastgesteld in PSV-selectie



Bij één van de spelers van PSV 1 is actieve tuberculose vastgesteld. Hoewel de kans op verdere besmettingen klein is, wordt de situatie volgens de standaard protocollen van de GGD nauwlettend gemonitord.