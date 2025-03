Le RFC Liège reçoit une excellente nouvelle pour la saison prochaine

Le RFC Liège est en ordre pour poursuivre l'aventure en D1B. La décision officielle de la Commission des Licences devrait être donnée à la mi-avril.

Le RFC Liège devrait, sans surprise, obtenir sa licence pour rester en Challenger Pro League la saison prochaine. L’auditeur général de l’Union Belge, en charge des précieux sésames, a rendu un avis positif au club liégeois.

"Le rapport n’émet aucune réserve ni remarque concernant la délivrance par la Commission des Licences de la licence professionnelle 1B pour 2025-2026. Il souligne notamment que le RFCL justifie pleinement sa continuité par le soutien financier apporté par ses actionnaires américains," annonce le club.

Une demande de licence en D1B

Le Matricule 4 a également introduit "à titre conservatoire" une demande de licence en première division. Les chances d'une potentielle montée demeurent actuellement très faibles, mais pas totalement impossibles.

Il restera 3 matchs aux Sang et Marines pour tenter de se qualifier pour les play-offs et avoir une chance de jouer la montée. Le Lierse, 7e au classement avec quatre points de plus, a son destin entre ses mains. Les joueurs de Gaëtan Englebert devront donc espérer de mauvais résultats des Lierrois.

Pour rappel, ce sont les équipes classées entre la troisième et la sixième place qui participeront aux play-offs. Mais, un cas particulier se présente ici : le Club NXT, qui ne peut pas monter, est actuellement 6e. Ce sont donc les hommes de Jamath Shoffner qui tiennent pour le moment le dernier ticket avec leur 7e place. Le RFC Liège est 8e. Derrière les joueurs de Rocourt, Lokeren se trouve avec une unité de moins (29). Les Francs-Borrains, 10e, sont bien plus loin avec 25 points.