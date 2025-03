"Une carrière remarquable s'achève" : le joli message de Tottenham pour Jan Vertonghen

C'était l'information choc de ce mardi : Jan Vertonghen a annoncé qu'il prendrait sa retraite à la fin de la saison. Sans surprise, le natif de Saint-Nicolas terminera donc sa carrière avec les Mauves.

Dans sa carrière, le défenseur belge n'a pas connu d'inombrables clubs comme certains joueurs. L'ancien Diable Rouge a seulement joué pour 5 équipes : l'Ajax Amsterdam, le RKC Waalwijk, Tottenham Hotspur, le Benfica Lisbonne et Anderlecht.

L'équipe où il a passé le plus de temps est l'équipe londonienne. 315, c'est le nombre de matchs qu'il a disputés pour les Spurs entre 2012 et 2020.

Des joueurs qui ont marqué l’histoire d'un club, ça ne s’oublie pas ! Tottenham a rendu hommage au Belge en partageant un message sur ses réseaux sociaux.

"Une carrière remarquable s'achève. Merci pour les souvenirs", a écrit le club. Une deuxième publication avec son duo de toujours, Toby Alderweireld, a également été partagée.

A remarkable career is coming to an end.



Thank you for the memories, @JanVertonghen 🤍 pic.twitter.com/uRaMeetutq