Peter Balette sait qui il veut voir sacré champion de Belgique : "Je leur souhaite le titre"

Sans club depuis son départ de Schalke 04, Peter Balette suit avec intérêt le dénouement de la saison de Pro League. Une équipe le séduit particulièrement.

En plus de ses deux ans comme adjoint au Standard, Peter Balette a travaillé pour trois des six équipes engagées en Playoffs 1 (le Club de Bruges, La Gantoise et Genk). C'est le Racing qui lui a fait la plus forte impression, il attend beaucoup de l'équipe, à commencer par le match de ce weekend contre La Gantoise : "Pour ce nouveau départ, il faut une bonne dynamique et c'est pourquoi ce premier match est très important", explique-t-il au Belang van Limburg.

Il loue l'ambiance instautrée par Thorsten Fink : "Un très bon entraîneur, avec qui j'aimais discuter après les matches contre Saint-Trond la saison dernière. Il a amélioré de nombreux joueurs et a surtout créé un vestiaire très solide".

Répéter le football positif de la phase classique

Balette voit Genk comme favori pour le titre, en partie parce qu'ils l'ont à peine manqué il y a deux ans. "Je souhaite au Racing d'aller au bout, cette fois. Parce qu'ils le méritaient déjà à l'époque, mais l'ont vu leur échapper dans la dernière minute".

L'entraîneur de 63 ans considère qu'un titre de Genk serait positif pour le football belge. "L'écart avec le reste du peloton risque de devenir malsain si le Club de Bruges est champion chaque année. J'ai énormément de respect pour ce qu'ils ont mis en place depuis des années, mais un nouveau champion serait bénéfique pour la compétition".

Après le premier match contre les Buffalos, Genk défiera Anderlecht. C'est ensuite que tout pourrait se jouer avec le match au sommet au Club de Bruges. Le Racing parviendra-t-il à conserver ses quatre points d'avance sur les Blauw en Zwart ?