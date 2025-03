Un poste important désormais vacant à Anderlecht : départ confirmé

Comme annoncé, Henk Mariman quitte bel et bien son poste au RSC Anderlecht. Il était jusqu'ici directeur de Neerpede.

Voilà un problème que Wouter Vandenhaute va certainement vouloir régler au plus vite. Neerpede, le centre de formation du RSC Anderlecht, n'a temporairement plus de Head of Football : Henk Mariman a officialisé son départ.

Il ne sera resté qu'un peu plus d'un an au sein du club, lui qui était arrivé en janvier 2024 pour aider Mikkel Hemmersam (lui aussi parti) à assumer la succession de Jean Kindermans.

"Mon aventure à Anderlecht touche à sa fin. Je suis reconnaissant d'avoir eu l'opportunité de travailler ici", écrit notamment Mariman via ses réseaux sociaux.

Peter Verbeke, coordinateur du recrutement à Neerpede, se retrouve donc temporairement privé de son bras droit. On imagine que la direction anderlechtoise va renforcer son académie, tandis que Mariman n'a de son côté pas donné d'explications concernant son départ.

On sait que la situation instable de l'académie ces dernières années, et notamment le départ de Kindermans, a pu avoir un impact sur la décision de certains jeunes joueurs de prolonger ou non au RSCA. Un souci, donc, pour le club...