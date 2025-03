Vertonghen et Alderweireld pourront-ils faire leurs adieux le même soir ? L'update qui rassure un peu

Au terme de cette saison, deux légendes vont faire leurs adieux : Toby Alderweireld et Jan Vertonghen. Comme un symbole, ils raccrocheront lors de la même soirée... si Alderweireld est rétabli d'ici là.

Anderlecht et l'Antwerp ne s'affronteront pas lors de la 10e journée de Play-Offs, malheureusement : l'image de Toby Alderweireld et Jan Vertonghen disputant l'un face à l'autre le tout dernier match de leur riche carrière aurait été splendide.

Mais les deux hommes devraient tout de même prendre leur retraite le même soir, puisque l'ultime journée de Play-Offs devrait se dérouler en simultané. Toby Alderweireld avait déjà annoncé il y a plusieurs mois qu'il arrêterait au terme de cette saison ; Jan Vertonghen l'a imité cette semaine.

Problème : lors de la 30e journée de la phase classique, Alderweireld s'est occasionné une lourde blessure, qui va lui faire manquer au moins une partie des PO1. Certains craignent même qu'il ne puisse pas revenir sur les terrains, et le défenseur de l'Antwerp a écarté l'idée de continuer la saison prochaine pour compenser cette sortie manquée.

Ses équipiers sont tout aussi touchés que lui par cette infortune. "Bien sûr, Toby est déçu et nous aussi. C'est vraiment nul", déclare Tjaron Chery dans Het Belang Van Limburg. "Mais il travaille très dur afin d'être de retour le plus vite possible".

Connaissant la volonté de fer d'Alderweireld, qui est revenu en Belgique, dans "sa" ville, et y a été sacré champion de Belgique et Soulier d'Or, on doute peu qu'il reviendra au moins en dernière minute. "Il veut être là à la fin, pour un ou deux matchs et dire au revoir aux supporters. Ils pourront ainsi le remercier de tout ce qu'il a apporté ici".