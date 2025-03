C'est leur moment : ces joueurs dont on attend plus en Champions Play-Offs

Les Champions Playoffs, ça commence ce week-end. Et c'est traditionnellement le moment lors duquel les joueurs "spéciaux" se révèlent et font la différence : alors, qui peut être le facteur X de son équipe ?

Konstantinos Karetsas

Le prodige de Genk va vivre ses premiers Champions Playoffs, et sera très regardé pour l'occasion. S'il emmène son club jusqu'au titre, les parallèles avec les talents révélés en 2010-2011 seront inévitables : peut-il être leur Kevin De Bruyne 2.0 ? Il lui faudra cependant passer un sacré palier.

Car toute la saga autour de son choix de sélection a fait oublier que Konstantinos Karetsas réalise une saison assez faible sur le plan statistique (2 buts, 2 assists) et même qu'il a dû se contenter du banc à de nombreuses reprises. Maintenant que son choix en faveur de la Grèce a été fait (et que ses premiers matchs se sont bien passés), Karetsas pourra enfin offrir le meilleur de lui-même.

Sofiane Boufal

Tout autre profil : après le surdoué précoce, le surdoué vétéran. Sofiane Boufal a eu besoin de beaucoup de temps pour redevenir un titulaire en puissance à l'Union Saint-Gilloise, lui qui manquait terriblement de rythme et de physique. Mais tout porte à croire que les PO1 arrivent juste au bon moment pour qu'il atteigne son pic de forme.

Car balle au pied, c'est déjà clair : il n'y a pas beaucoup plus fort que lui en Belgique. Ces derniers mois, Boufal a étalé ses qualités, mais il va désormais falloir que ça se traduise sur le plan statistique. Il peut être l'arme fatale de Sébastien Pocognoli dans ces Champions Play-offs.

Christos Tzolis

Difficile de trouver un Brugeois dont on attendrait "plus", tant les Blauw & Zwart évoluent tous à un très haut niveau. Ferran Jutgla aurait été notre choix s'il n'avait pas fini la saison en boulet de canon avec 5 buts en 4 matchs. Mais Christos Tzolis, lui, doit encore s'améliorer sur ce plan.

Avec un seul but et aucune passe décisive en 2025 en championnat, le tout en étant systématiquement titulaire, Tzolis a en réalité disputé ses meilleurs matchs en Europe, contre l'Atalanta et Aston Villa. Il devra se hisser à ce même niveau en Play-offs, car son quadruplé contre Saint-Trond cache un peu des chiffres assez décevants cette saison pour un joueur de son calibre.

Thorgan Hazard

On aurait pu vous citer plusieurs joueurs d'Anderlecht dont on attendra beaucoup plus dans cette phase finale, mais Thorgan Hazard est l'évidence. Blessé la saison passée en tout début de Play-offs, Hazard ne saura jamais si sa présence aurait permis au Sporting de décrocher le titre de champion, mais il ne peut évidemment pas s'empêcher d'y penser.

Depuis son retour de blessure, Thorgan Hazard a mis un petit temps à retrouver son niveau et même maintenant, il a certainement encore du travail. L'objectif, c'était les PO1 : les voilà, et c'est maintenant que le RSCA va avoir besoin de lui.

Zeno Van den Bosch

Pourtant élu Joueur de la saison 2023-2024 par les supporters de l'Antwerp la saison passée, on a la sensation que Zeno Van den Bosch ne fait pas de vagues et ne suit pas une progression très verticale. La faute à une personnalité assez effacée dans un groupe rempli de patrons. Mais en l'absence de Toby Alderweireld, il va devoir en devenir un.

Van den Bosch n'a jamais vraiment été cité parmi les défenseurs centraux susceptibles de passer un palier et devenir Diables Rouges, alors qu'il est un international U21 confirmé. À bientôt 22 ans, il est temps pour lui d'entrer dans une nouvelle dimension pour prouver qu'il peut être aussi bon qu'un Debast, De Winter ou Theate : des Play-offs de patron peuvent aider. L'Antwerp aimerait aussi pouvoir en tirer un petit pactole...

Momodou Sonko

Transféré pour 7,5 millions d'euros en janvier 2024, Momodou Sonko a vu sa valeur... baisser lors de la dernière update de Transfermarkt. Il ne vaut plus que 3,5 millions, et c'est compréhensible au vu de sa saison plus que moyenne. Dans les dernières semaines de la phase classique, l'ailier suédois a même perdu sa place de titulaire.

La Gantoise, qui veut jouer les trouble-fêtes dans ces Play-offs mais jouera tout de même sans véritable pression, espère que Sonko parviendra enfin à confirmer son potentiel et à améliorer ses statistiques (2 buts et 2 assists cette saison). Car en l'état, faire une plus-value sur cette grosse dépense paraît compliqué.