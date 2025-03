"La saison n'est pas terminée" : l'appel à la mobilisation pour les supporters du Standard

Le Standard aborde ces Playoffs avec beaucoup d'inconnues. Mais les supporters continueront à soutenir l'équipe jusqu'au bout.

Ce matin, les groupes de supporters du PHK, de la Familles des Rouches et des Ultras Inferno ont coécrit une lettre ouverte pour dénoncer l'inaction d'A-CAP et réclamer de la clarté et du mouvement autour du processus de reprise du club.

Mais ils ont également enjoint les supporters à continuer à pousser l'équipe au maximum. C'est que lors du dernier match à domicile sans le moindre enjeu, la rencontre contre l'Antwerp n'avait pas enthousiasmé grand monde, Sclessin était d'ailleurs loin d'être comble.

Et ce ne sont pas les déclarations initiales d'Ivan Leko, qui comparait les Europe Playoffs à des matchs amicaux, qui promettaient de rendre la fin de saison plus passionnante, pas plus que l'augmentation du prix des abonnements pour la dernière ligne droite. Mais depuis, Leko a revu sa copie et ne veut plus revivre des Playoffs comme l'année dernière (le Standard n'avait pas gagné un seul match, tout comme il y a deux ans).

Entre les joueurs et les supporters, la dynamique va dans les deux sens

"Tout comme notre coach l'a affirmé il y a peu, nous avons un coup à jouer lors de ces Playoffs 2. La saison n'est pas terminée et nous comptons sur le staff et les joueurs pour faire le boulot. Malgré une saison difficile, l'éclaircie est finalement venue du terrain. La route vers l'Europe est encore possible à condition de la jouer à fond ! Pour cela, nos couleurs auront une fois de plus grandement besoin de l'apport du 12ème homme", écrivent les auteurs de la lettre.

Les Rouches parviendront-ils à rester à la première place pour disputer le dernier ticket européen contre le quatrième des Playoffs 1 ? L'appui du public pourrait aider en ce sens : "Nous avons un message à passer aux supporters : vous étiez présents tout au long de la compétition régulière et nous espérons qu'il en sera de même pour ces Playoffs 2 qui nous attendent. Venez au stade afin de pousser nos couleurs vers la victoire".