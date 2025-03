Ivan Leko jette un doute son avenir au Standard et veut faire un cadeau aux supporters : "On ne peut pas parler d'Europe, les Play-offs 2 sont des matchs amicaux"

Ce vendredi en conférence de presse, Ivan Leko n'a pas souhaité évoquer les Europe Play-offs et la potentielle course au ticket européen. L'entraîneur du Standard veut uniquement se concentrer sur la réception de l'Antwerp, pour "remercier" et "faire un cadeau" aux supporters.

C'est après une semaine remplie de déception qu'Ivan Leko s'est présenté en conférence de presse, ce vendredi, pour préfacer la dernière rencontre de la phase classique face à l'Antwerp. L'entraîneur des Rouches ne voulait d'ailleurs parler que de ça, et pas des Europe Play-offs qu'il ne souhaitait pas encore aborder.

Mais d'abord, Ivan Leko est revenu sur le soutien inconditionnel des supporters pendant la saison, auxquels il espère "faire un cadeau" en s'imposant contre le Great Old, son ancien club. C'est ça, le nouvel objectif fixé par le Croate après avoir manqué les Champions Play-offs, la semaine dernière.

Sans le soutien des supporters, on serait à la position du Beerschot ou de Courtrai"

"Il faut tout faire pour gagner. Pour tous les supporters du Standard qui ont été exceptionnels. Sans leur soutien, on ne serait pas à cette position, mais à celle du Beerschot ou de Courtrai. On doit tout faire pour les remercier d'être là toutes les semaines, à domicile ou à l'extérieur. Notre nouvel objectif numéro 1 est de tout donner pour remercier nos supporters, c'était une année super difficile."

"Je me rappelle de l'avant-match contre Genk en début de championnat. Les supporters nous ont dit qu'ils seraient toujours derrière nous tant que l'équipe se donnait à 100 %. Terminer 7e serait une petite manière de les remercier. Je suis très fier de ce que nous avons accompli tous ensemble cette saison. On veut jouer un bon match contre l'Antwerp, champion il y a deux ans. Je ne veux pas encore penser aux Europe Play-offs, on aura le temps d'en parler plus tard."

Le discours d'Ivan Leko laisse songeur...

Sous contrat jusqu'au 30 juin 2026, Ivan Leko n'a pas caché son agacement quant à la situation globale du club, qui n'est pas encore vendu. L'entraîneur croate a construit de belles bases cette année mais n'a certainement pas envie de repartir de zéro, et c'est aussi pour cette raison qu'il n'a pas voulu évoquer les Europe Play-offs avec plus de profondeur. Ivan Leko a largement "dénigré" les Play-offs 2, comme si une place européenne n'était pas en jeu... et presque comme s'il ne serait, de toute manière, plus impacté.

"C'est impossible de continuer comme ça. Je ne pense pas à ma situation, mais c'est difficile pour toutes les personnes au club, qui trouvent la motivation pendant la saison. Mais aujourd'hui, on joue les Play-offs 2, ce sont quasiment des matchs amicaux. Alors, trouver la motivation... pour qui ? Tout le monde a besoin d'espoir et de savoir de quoi demain sera fait. Ma situation personnelle, c'est que je suis fier d'être ici devant vous après cette saison, mais ce n'est pas à ça que je pense."

"On ne peut pas parler d'Europe, on ne peut pas parler de Play-Offs 2. Je ne veux pas regarder le potentiel écart avec Dender, Westerlo ou Charleroi. L'Europe ou pas, ce n'est pas important. L'important est de remercier les supporters et tous ceux qui ont travaillé pour cette saison. Le reste, on verra plus tard."

Un discours qui pourrait presque laisser penser à un départ de la Cité Ardente, en fin de saison ou avant. Restera à voir son attitude dimanche, au coup de sifflet final...