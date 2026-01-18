Rik De Mil aux commandes : un club français s'attaque à un joueur convoité de La Gantoise

La Gantoise retrouve Anderlecht ce dimanche. Battus par les Mauves cette semaine en Coupe de Belgique, les Buffalos veulent leur revanche.

Cet hiver, La Gantoise a perdu deux éléments importants. Rik De Mil ne voulaient plus de Dante Vanzeir et Omri Gandelman. Désormais, le transfert de Samuel Kotto se précise.

Le défenseur camerounais a tapé dans l'œil des recruteurs pendant la Coupe d'Afrique des Nations. Selon les dernières rumeurs, de gros noms comme le FC Barcelone, la Fiorentina, l'Udinese et Gênes sont sur les rangs. D'après le journal Het Laatste Nieuws, un club français passe à l'attaque.

Le Stade de Reims s'intéresse à Kotto

Le journal explique que le Stade de Reims, club français de deuxième division, s’intéresse au joueur. L’équipe est entraînée par le coach belge Karel Geraerts. Elle a récemment laissé partir Teddy Teuma.

Cette saison, Kotto a alterné entre le banc et le terrain à La Gantoise. Mais ses prestations à la Coupe d’Afrique ont suffi à convaincre plusieurs clubs de son potentiel.



Sous contrat jusqu'en 2028, il est estimé à 1 million d'euros sur le site Transfermarkt. On saura très bientôt s'il quitte la Belgique ou pas durant ce mercato.