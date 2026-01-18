Anderlecht veut jouer un mauvais tour à La Gantoise : un dossier sensible pourrait s'enflammer

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

Anderlecht et La Gantoise se retrouvent aujourd'hui pour la deuxième fois de la semaine. Les deux clubs pourraient aussi se disputer le même joueur durant ce mercato.

Anderlecht a éliminé La Gantoise de la Coupe de Belgique cette semaine. Les Mauves l’ont emporté 1-0 au Lotto Park sur un penalty de Thorgan Hazard, le seul but de la rencontre.

Ce dimanche, les Gantois ont l'occasion de prendre leur revanche en recevant Anderlecht chez eux. La Gantoise veut se rapprocher du top six pour disputer les Champion's Play-Offs.

Un duel sur le marché des transferts ?

Anderlecht vient jouer les trouble-fête. À l'approche du match, le club bruxellois s'intéresse aussi à Noah Allen, alors que La Gantoise était sur le coup.

Ce défenseur de l'Inter Miami est considéré comme un grand talent. Selon Sportsboom, Anderlecht suit le joueur de près.

La Gantoise et le club grec Panathinaikos auraient une longueur d'avance pour ce latéral gauche de 21 ans. D'autres clubs comme la Fiorentina, le Sporting Portugal et Stuttgart sont cités. Un transfert cet hiver est possible, probablement sous forme de prêt.



