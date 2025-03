Des manifestations contre A-Cap ? Ivan Leko appelle surtout au soutien populaire avant le début des Europe Play-offs : "Je comprends, mais c'est perdre de l'énergie"

Alors que la situation du club est toujours incertaine et que les supporters veulent lancer de premières manifestations contre A-Cap, Ivan Leko appelle au soutien populaire avant la réception de Malines et le début des Europe Play-Offs.

Alors que sa situation sportive est meilleure qu'attendu il y a quelques mois, le Standard est encore dans la zone rouge sur le plan financier et n'a pas encore été vendu. Malgré différentes offres pourtant jugées intéressantes dans un premier temps, A-Cap ne donne plus de signe de vie et semble vouloir jouer la montre, voire essayer de garder le club, pour le plus grand dépit de tous les supporters.

Ceux-ci, incroyablement patients depuis le début de la descente aux enfers, commencent à se manifester. En cette fin de semaine, un communiqué a été publié par l'ensemble des groupes de supporters et la Famille des Rouches, annonçant des premières manifestations envers A-CAP si le processus de vente du club ne s'accélérait pas rapidement.

Ivan Leko appelle au soutien de l'équipe plutôt qu'aux manifestations extra sportives

Une mauvaise nouvelle pour le groupe des joueurs et Ivan Leko, qui espèrent évidemment que leurs supporters seront à 100 % derrière eux pour aller chercher la victoire contre Malines et plus largement la première place des Europe Play-Offs, plutôt que concentrés sur la situation extra sportive. L'entraîneur principal s'est exprimé à ce sujet ce vendredi, en conférence de presse.

Je comprends très bien chaque personne qui souffre de la situation, mais il faut essayer de ne pas trop y penser et de supporter l'équipe"

"On sait que c'est difficile pour tout le monde. Le staff, les joueurs, toutes les personnes qui travaillent dans le club, les supporters. Mais faire ça, c'est perdre de l'énergie. La situation n'est pas dans notre contrôle, on a déjà assez parlé du futur, mais on ne sait pas de quoi il sera fait. Je comprends très bien chaque personne qui souffre de la situation, mais il faut essayer de ne pas y penser et de supporter l'équipe."

Malgré cette situation, la direction en place essaye déjà de constituer une partie du noyau de la saison prochaine. Plusieurs joueurs, surtout dans le compartiment défensif, appartiennent déjà au club (lire ici) et l'option d'achat de Dennis Ayensa a été levée cette semaine. Un bon signal pour tout le monde.

"Dennis, c'est un très bon signal. Il l'a mérité, il donne tout et il porte l'ADN du club. Il n'y a pas que lui, on aimerait aussi lever l'option d'autres joueurs, mais ce n'est pas possible dans la situation actuelle. L'année dernière, on a commencé la saison avec 3 joueurs de D1A. Ici, selon les projections, ils devraient être 13-14. Il faudra donc signer 8 ou 9 joueurs, pas 20. Ce n'est pas idéal, mais ce n'est plus aussi dramatique."

Le recrutement ne m'intéresse pas trop, je veux rester concentré sur le terrain"

Avec un responsable financier qui devient CEO et un club qui se cherche toujours un nouveau directeur sportif, Ivan Leko pourrait avoir son mot à dire sur la politique de recrutement des Rouches. Le Croate préfère toutefois s'en éloigner afin de rester concentré sur le terrain.

"Je n'aime pas ces discussions, je suis coach pour être sur le terrain, pas dans le recrutement. Je donne mon opinion, je parle des profils dont l'équipe a besoin, mais je n'aime pas me mêler aux transferts ou à la politique du club", a-t-il conclu.