Nathan Ngoy à coeur ouvert sur sa lourde blessure : "J'ai bien géré les deux premières annonces, mais cette troisième opération..."

Nathan Ngoy est enfin de retour avec le Standard. Il se livre cette lourde blessure qui l'a à nouveau longtemps écarté des terrains.

Rentré au jeu à l'Union, Nathan Ngoy était titulaire pour le dernier match de la phase classique contre l'Antwerp. Une première depuis le mois de septembre pour celui qui a été mis sur la touche par une blessure au ménisque.

"J’ai rejoué, je suis content mais je dois continuer à bosser, c’est à la fin qu’on sera content. Je n’ai pas été étonné par ma prestation car les entraînements avec le coach, c’est comme des matches tant il y a de l’intensité", explique-t-il à SudInfo.

Déjà bien endurci à 21 ans

Ngoy a dû faire preuve de résilience : sa blessure est survenue dans la foulée de l'échec de son transfert en Angleterre, et il s'agissait déjà de sa troisième du genre : "Autant j’ai bien géré les deux premières annonces mais je dois avouer que pour cette troisième opération, c’était un coup dur car je pensais que j’allais pouvoir jouer sans blessure cette saison. Mais tu n’as pas le choix, tu dois te relever rapidement. Mentalement, ça m’a rendu bien plus fort".

"Cette fois, j’ai vraiment pris le temps pour bien travailler mon corps pour revenir plus solide. Je pense être aussi plus mature qu’avant ma blessure car j’ai beaucoup regardé mes matches pour les analyser. J’écoute mieux mon corps aujourd’hui. À la troisième grosse blessure, tu connais mieux tes mécanismes, tu sais ce qu’il faut faire ou non. Je connais mon corps à la perfection maintenant", poursuit-il.

Nathan Ngoy peut désormais se concentrer sur le terrain et entretenir ce lien particulier tissé avec les supporters : "Merci pour tout ce que vous faites. On savait que ça n'allait pas être une saison facile mais vous ne nous avez pas lâchés, du début jusqu'à la fin. On compte encore sur vous pour ces derniers matchs, on donnera tout sur le terrain pour vous remercier. Vous êtes les meilleurs de Belgique, ne lâchez pas, s'il vous plait".