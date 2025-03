"Je pense que ça peut être un acte fondateur" : Rudi Garcia prévient la France du renouveau des Diables Rouges

Les Diables Rouges ont assuré l'essentiel en évitant la descente en Ligue des Nations. Mais pour Rudi Garcia, il y a sans doute plus à retirer de ces deux matchs contre l'Ukraine que ce simple maintien en Ligue A.

Pour une compétition dépeinte depuis un certain comme incolore et insipide, les Diables Rouges nous ont gratifiés de l'un des matchs les plus passionnants de ces dernières années contre l'Ukraine. Une réaction qui ravit Rudi Garcia.

Interrogé par Canal +, notre sélectionneur est revenu cette double confrontation : "Ce n’est pas un soulagement, c’est une satisfaction. Quelque part, je préfère scénario-là. Plutôt que d’avoir gagné 2 fois 3-0, ou d’avoir gagné au tir au but après deux vieux 0-0, je préfère avoir perdu 3-1 à l’aller".

Un match clé pour les prochains mois

"Je sais qu’il y a des choses à corriger, je peux donc m’appuyer là-dessus pour montrer aux joueurs ce qu’il ne faut pas faire. Et puis, je peux m’appuyer sur le match retour pour leur dire qu’il y a du talent, du collectif et de l’envie. Il y avait une âme dans cette équipe du match retour. Je pense que ça peut être un acte fondateur en vue des qualifications pour la Coupe du Monde", poursuit Garcia.

L'entraîneur français veut s'appuyer là-dessus pour les qualifications vers la Coupe du Monde 2026 : "Il faudra bien commencer au mois de juin. Ne serait-ce que parce que le pays de Galles et la Macédoine ont déjà joué deux matchs et ont quatre points. Ce sont les deux premières équipes qu’on va rencontrer. Le mois de juin, c’est toujours un peu particulier".

Nos confrères français l'ont titillé sur un hypothétique Belgique - France en finale de cette prochaine Coupe du Monde : "Arrêtez, vous allez perdre pour la première fois. Je suis Français mais quand je dirige la Belgique… Je suis à la tête de la sélection belge."