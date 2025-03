"Je sais que ce n'est pas toujours facile pour eux de venir en sélection" : les confidences de Rudi Garcia sur certains cadres des Diables

Rudi Garcia a effectué ses premiers pas chez les Diables Rouges. Il y voit un peu plus clair sur les forces en présence.

En prenant la tête de notre sélection, Rudi Garcia est devenu une curiosité pour nos voisins français. Il était ainsi l'invité de Canal + pour évoquer ses premiers enseignements de la trêve internationale. Il s'est d'abord attardé sur le contexte dans lequel il débarquait.

"J’ai toujours pensé que la Belgique aurait dû gagner un Euro ou une Coupe du Monde. Ils ne l’ont pas fait. Il reste des joueurs de cette époque", commence-t-il, pensant à des cadres comme Thibaut Courtois, Thomas Meunier, Kevin De Bruyne ou Romelu Lukaku.

"Ils ont tous à peu près 32 ans. Hormis Thibaut, car les gardiens peuvent jouer jusqu’à longtemps, on peut penser que 2026 sera leur dernière chance de briller. Il faut déjà se qualifier. Mais quand on y sera, ce sera leur dernière occasion de briller et de montrer ce qu’ils savent faire", poursuit Garcia.

Pas là pour faire la police

Des cadres qui sont parmi les premiers noms cochés par notre nouveau sélectionneur : " Humainement, je les découvre. Je m’appuie sur eux car ce sont de très grands leaders. Je commence à préparer l’avenir car j’ai convoqué de très jeunes joueurs pour le premier rassemblement. M’appuyer sur eux, c’est la moindre des choses".

"J’ai retrouvé un Kevin de Bruyne rayonnant lors du match retour. Je sais que ce n’est pas toujours facile pour eux de venir en sélection. J’ai envie qu’ils viennent avec le sourire et un maximum de plaisir. Je ne ferai pas le gendarme car ce sont des joueurs responsables. Sur le terrain, je veux juste qu’ils soient motivés. Pour l’instant, ils ont été irréprochables", a-t-il conclu.