Un phénomène inquiétant : Malines a coupé les jambes du Standard, surclassé dans un domaine bien précis

Le Standard a-t-il péché sur le plan physique contre Malines ? Les Rouches ont mené à deux reprises mais ne comptaient que 28 % de possession au repos et n'ont jamais su réagir après la deuxième égalisation malinoise, signée Vanrafelghem.

Samedi soir, le Standard a mené à deux reprises sur sa pelouse, contre Malines. Le KaVé a cependant égalisé deux fois pour contraindre le Matricule 16 au partage, dont une fois à vingt minutes du terme, via Keano Vanrafelghem. Le Standard avait alors encore le temps de réagir, mais cette deuxième égalisation de la soirée a coupé les jambes des Rouches, comme le reconnaissait Ibrahim Karamoko après la rencontre.

"Quand on prend ce deuxième but, ça nous fait mal car on voulait repartir avec les trois points. Il y avait de la déception, parce qu'on prend ce but 20 minutes avant la fin du match. On a ressenti qu'il nous coupait un petit peu les jambes. On pensait gagner ce match et encaisser à ce moment-là est compliqué pour le moral. Mais c'est le jeu, on doit pouvoir réagir après un but encaissé et on doit mieux faire de manière générale."

Le Standard a accusé le coup physiquement

De manière générale, les joueurs d'Ivan Leko se portent mieux sur le plan offensif depuis quelques semaines. Mais avec 14 buts encaissés lors des 7 derniers matchs, la défense n'est plus du tout aussi solide qu'en début de saison. En première période, le Standard s'est montré dangereux mais il a surtout couru derrière le ballon, ce qui s'est payé cash sur le plan physique. Selon les statistiques de la Pro League, les Rouches ont parcouru quatre kilomètres de plus que les Malinois sur l'ensemble de la partie.

"On était plus portés vers l'attaque en première période, c'était moins le cas en seconde. Une soirée compliquée pour nous. Je ne vois pas de raison particulière, mais on essayera d'analyser pendant la semaine ce qui nous a manqué en deuxième mi-temps. On avait 28 % de possession à la pause ? C'est fort possible que ce soit un manque de fraîcheur, ça veut dire qu'on a plus couru derrière le ballon."

Je n'ai plus pris de carte jaune depuis quelques matchs, j'essaye de mieux anticiper"

A titre personnel, Karamoko, arrivé de D3 française durant l'hiver, se porte bien et conteste de plus en plus la place du capitaine Aiden O'Neill. Le jeune français (23 ans) a été averti lors de ses quatre premières titularisations avec le Standard, souvent en raison d'une intervention tardive, mais il s'adapte progressivement au rythme de la Jupiler Pro League.

"Petit à petit, j'essaye. Je n'ai plus pris de carte depuis quelques matchs, j'essaye de faire plus attention et d'anticiper davantage ce que font les adversaires pour commettre moins de fautes. J'essaye de progresser là-dessus à l'entraînement, même si les duels et les contacts font partie de mon jeu", a-t-il conclu à notre micro.