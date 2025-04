Inquiétude à l'Antwerp : la rénovation du Bosuil encore retardée, la situation financière du Matricule 1 semble alarmante

Alors que tout semblait prêt pour la démolition de la tribune 2, le responsable des travaux aurait reçu la demande de ne pas commencer dans l'immédiat. La situation financière du club serait la cause de ce nouveau délai.

Ces dernières années, le Royal Antwerp cherche à rénover son Bosuil, mais tout ne se passe pas si facilement. Ce fut le cas pour les trois premières tribunes, qui ont été inaugurées en 2021.

De son côté, la tribune 2 historique du stade, laissée vide depuis des années et filmée à chaque retransmission car située en face de l'entrée des joueurs et des bancs, est toujours debout... mais plus pour longtemps, normalement.

En effet, la Gazet van Antwerpen et le club annonçaient la semaine dernière que tout était prêt pour entrer dans cette nouvelle phase de rénovation du stade. Les travaux devaient commencer dès le début de la semaine.

La démolition de la tribune 2 du Bosuil reportée : Paul Gheysens n'est pas encore débarassé de ses problèmes

Sauf que... toujours rien, et la situation interpelle. Selon Het Laatste Nieuws, le responsable des travaux aurait reçu ce lundi une demande du club pour... ne pas les commencer dans l'immédiat. Le tout alors que le Great Old espère que le tout sera prêt pour le début de la saison prochaine.

En réalité, ce nouveau retard (les délais ont déjà été dépassés de deux semaines) pourraient être expliqué par... la situation financière du club, puisque le propriétaire Paul Gheysens a reporté la publications des comptes financiers annuels du Matricule 1.

"Reporter la publication des résultats annuels à la dernière minute est très étrange et se produit rarement, voire jamais, dans le monde des affaires. Car une telle situation porte inévitablement atteinte à la réputation", a déclaré Pascal Paepen, professeur des marchés boursiers à l'Université de Louvain, dans les colonnes de HLN. C'est un petit peu l'inquiétude générale à l'Antwerp, alors que tout semblait prêt pour la construction de cette nouvelle tribune de 8.700 places.