Cela suffira-t-il pour le coup de pouce tant attendu par la trésorerie ? Une bonne nouvelle venue de Turquie pour le Standard

Moussa Djenepo vit une saison difficile en Turquie. Mais il a tout de même effectué son retour à la compétition.

Incapable de retrouver son coup de rein au Standard, Moussa Djenepo a été prêté à Antalyaspor cette saison. Le but est simple : le mettre en vitrine pour le vendre et ainsi retoucher une partie des 3,5 millions déboursés pour le recruter à Southampton, tout en se débarrassant définitivement d'un gros salaire.

Et cela a commencé de la meilleure des manières : dès sa deuxième titularisation, Djenepo s'est illustré avec un but et un assist. Mais cet hiver, la situation s'est fortement détériorée.

Il y a quelques semaines, SudInfo rapportait que le joueur n'était en effet plus payé et avait décidé de saisir un huissier pour récupérer son dû. Une démarche très peu au goût du club qui l'a ainsi écarté.

Quel avenir en fin de saison ?

Un solide manque à gagner, qui n'incitera sans doute pas le club turc à lever l'option d'achat estimée à deux millions d'euros. En attendant les tractations de l'été, le conflit entre Antalyaspor et son joueur semble en partie apaisé.

Le weekend dernier, Djenepo a en effet été réintégré au groupe et est monté à l'occasion de la victoire contre Alanyaspor. La hache de guerre est-elle définitivement enterrée ?