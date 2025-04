Comme à Burnley ? Vincent Kompany voudrait attirer un grand talent de Pro League au Bayern Munich !

Ces Champions Play-Offs s'annoncent spectaculaires. Le Racing Genk et le Club de Bruges semblent partis pour se livrer une grosse bataille pour le titre, tandis que l'Union est à distance et n'a pas encore dit son dernier mot.

Depuis le début de la saison, Genk est le leader le plus jeune parmi les meilleurs championnats européens. Avec des cadres qui s'appellent Mike Penders, Matte Smets, Jarne Steuckers, Konstantinos Karetsas ou Tolu Arokodare, la moyenne d'âge de l'équipe limbourgeoise est très faible.

Cette dernière est donc particulièrement surveillée aux quatre coins de l'Europe, et certains joueurs vont logiquement faire l'objet de l'une ou l'autre offre en été. Bien sûr, proportionnellement à son âge, Konstantinos Karetsas sera l'un des joueurs les plus convoités.

Le jeune international… grec de 17 ans, qui a fait ses débuts en équipe nationale et qui a marqué pour la première fois lors de la dernière trêve, tout comme contre Gand dès la première journée des Champions Play-Offs, figure sur les tablettes de beaucoup de clubs européens.

Ce serait notamment le cas du Bayern Munich de Vincent Kompany, selon les informations de Sky Germany et de son journaliste réputé Florian Plettenberg. Le club bavarois aurait pris ses renseignements concernant Konstantinos Karetsas, mais n'aurait pas encore prévu de faire de sa signature une priorité.

Les relations entre les deux clubs pourraient être facilitées par deux choses. Vincent Kompany, premièrement, mais aussi Thorsten Fink, ancien joueur du Bayern Munich. Cependant, Dimitri De Condé déclarait il y a peu que Genk espérait garder Karetsas, afin de lui offrir une saison pleine à Genk avec une compétition européenne, et peut-être même la Ligue des Champions. S'il passe à l'attaque, le Bayern devra donc se montrer convaincant.

🚨👀 FC Bayern are interested in Konstantinos #Karetsas. They have gathered all the information on the 17-y/o Genk top talent.



Bayern continue to monitor the situation, but signing an attacking midfielder is not currently at the top of their priority list. Thanks to Thorsten… pic.twitter.com/zhcHmQCJ4O