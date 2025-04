Trois clubs anglais intéressés, Genk demande un prix faramineux : ça bouge déjà pour le jeune Diable Rouge Matte Smets

Plus jeune leader d'Europe, le Racing Genk impressionne aux quatre coins du continent. Ses joueurs sont déjà pistés et pourraient quitter le Limbourg pendant l'été.

Dimitri de Condé a déclaré à la télévision limbourgeoise que, en dehors de Tolu Arokodare et El Ouahdi, le club veut maintenir autant que possible son noyau après cette saison. Ce ne sera pas facile, car de nombreux joueurs suscitent de l'intérêt.

Un des noms qui impressionne vraiment est Matte Smets. Le défenseur central venu de STVV joue pratiquement tous les matches et est l'un des premiers noms que l'entraîneur Thorsten Fink inscrit sur la feuille de match chaque semaine.

La Premier League suit déjà Matte Smets

Ses performances n'ont pas non plus échappé aux clubs étrangers. Selon le média anglais Sports Boom, Brentford, Aston Villa et Tottenham s'intéresseraient au jeune Diable Rouge.

Genk ne voudrait le vendre que si une offre comprise entre 18 et 23 millions d'euros est sur la table. C'est un prix sérieux, mais Smets est considéré comme un énorme talent. Cela se ressent aussi à l'étranger.

La probabilité qu'il parte réellement cet été est donc présente, mais pas vraiment certaine, car le prix demandé par Genk est important pour un joueur qui n'a pas encore fait ses preuves sur la scène européenne. Smets a été transféré l'été dernier pour seulement 2,25 millions d'euros en provenance de STVV.