Un premier manque de cohérence de Rudi Garcia à la tête des Diables ? "Que faut-il faire de plus pour commencer un match ?"

Dodi Lukebakio est en train de réaliser la saison de sa vie avec le FC Séville. Il n'a pourtant pas été choisi par Rudi Garcia, qui a préféré aligner d'autres ailiers contre l'Ukraine.

Rudi Garcia a fait ses débuts en tant que sélectionneur de l'équipe nationale belge lors de la double confrontation contre l'Ukraine. La défaite à Murcie a suscité beaucoup d'incertitudes, mais le match retour a permis d'oublier une bonne partie des mauvaises choses.

La Belgique a remonté l'Ukraine, s'est imposée 3-0 et a gardé sa place au sein de la division A de la Ligue des Nations. Une première victoire pour Rudi Garcia, même si certaines de ses décisions ont été fortement remises en question.

Lukebakio sur le banc, un mauvais choix de Rudi Garcia ?

Par exemple, lors de la manche aller, c'est Charles de Ketelaere qui a évolué sur le flanc droit, et Leandro Trossard à gauche. Des choix qui se sont révélés décevants, alors que Dodi Lukebakio était sur le banc. À Murcie, il a quand même pu jouer 20 minutes, mais il n'est pas entré en jeu à Genk.

L'ancien d'Anderlecht et Charleroi est pourtant dans la saison de sa vie avec le FC Séville. "Je reste convaincu que nous avons besoin d'ailiers comme Lukebakio et Doku. Je n'ai pas compris le choix de Trossard, car il s'est éteint", a déclaré Philippe Albert sur le plateau de La Tribune, ce lundi.

"Nous devons jouer avec ceux qui performent le mieux dans leur club, et actuellement, Lukebakio est un titulaire indiscutable. Si vous jouez si bien et que vous ne recevez pas de reconnaissance, que devez-vous faire de plus pour mériter de commencer un match ? Pour moi, il aurait dû être dans le onze de départ", a-t-il clairement conclu. Un manque de cohérence de Rudi Garcia ?